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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Рейнджерс
Сент-Джонстон - Рейнджерс: обзор матча 21 апреля 2021
Сент-Джонстон
21.04.2021, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
90+4'
L. Craig (П)
55'
С. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Рейнджерс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
L. Craig
90'
+4
Желтая карточка
К. Кейн
87'
79'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Я. Хаджи
Замена
C. Bryson
️️️️
Д. Уотерспун
78'
Замена
С. Тансер
️️️️
C. Booth
73'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
С. Мэй
73'
69'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Дэвис
69'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Райт
Желтая карточка
Д. МакКарт
68'
65'
Желтая карточка
С. Райт
64'
Желтая карточка
Д. Симпсон
62'
Желтая карточка
Я. Хаджи
62'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Д. Тавернье
60'
Желтая карточка
Г. Камара
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Райт
Пас отдал
С. Дэвис
Замена
К. Кейн
️️️️
G. Melamed
22'
Желтая карточка
Ш. Руни
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
0
L. Craig
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
24
26
Руни
6
Керр
0
10
Уотерспун
8
Маккэнн
17
Мэй
18
4-2-2-2
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Симпсон
3
Баришич
18
Камара
10
Дэвис
10
Хаджи
11
Райт
10
Иттен
7
Руф
24
17
Тансер
17
Тансер
24
10
Уотерспун
7
7
10
Уотерспун
18
20
Кейн
20
Кейн
18
17
Мэй
17
17
17
Мэй
2
Тавернье
2
Паттерсон
2
Паттерсон
2
Тавернье
11
Райт
37
Эрфилд
37
Эрфилд
11
Райт
10
Дэвис
18
Арибо
18
Арибо
10
Дэвис
10
Хаджи
9
Дефо
9
Дефо
10
Хаджи
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Рейнджерс
99
Charlie Gilmour
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
77
Райан Кент
ЛВ
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
99
Charlie Gilmour
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Сент-Джонстон - Рейнджерс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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