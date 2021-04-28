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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Вольфсберг
Зальцбург - Вольфсберг: обзор матча 28 апреля 2021
Зальцбург
28.04.2021, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсберг
86'
К. Адейеми
69'
Д. Аффенгрубер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Вольфсберг
ГОЛ! 1:1!
К. Адейеми
Пас отдал
Н. Окафор
86'
81'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
М. Лиендл
73'
Замена
К. Страцниг
️️️️
К. Верницниг
73'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Д. Йовелич
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Аффенгрубер
Замена
А. Рамальо
️️️️
М. Вебер
65'
Желтая карточка
Э. Мвепу
64'
Замена
Н. Окафор
️️️️
М. Бериша
60'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
П. Фаркаш
60'
59'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Рохер
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
А. Ульмер
46'
Замена
П. Дака
️️️️
Б. Ааронсон
46'
23'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Станкович
13
Бернардо
29
Фаркаш
8
Вебер
17
Ульмер
22
Аффенгрубер
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Адейеми
11
Ааронсон
20
Бериша
3-5-1-1
29
Куттин
5
Мухаремович
22
Баумгартнер
27
Новак
30
Тафернер
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
18
Рохер
10
Лиендл
15
Гиорбелидзе
9
Йовелич
20
Бериша
19
Окафор
19
Окафор
20
Бериша
8
Вебер
5
Рамальо
5
Рамальо
8
Вебер
17
Ульмер
5
Кристенсен
5
Кристенсен
17
Ульмер
29
Фаркаш
12
Мвепу
12
Мвепу
29
Фаркаш
11
Ааронсон
27
Дака
27
Дака
11
Ааронсон
10
Лиендл
24
Лочошвили
24
Лочошвили
10
Лиендл
24
Верницниг
17
Страцниг
17
Страцниг
24
Верницниг
9
Йовелич
21
Дьен
21
Дьен
9
Йовелич
18
Рохер
29
Визингер
29
Визингер
18
Рохер
Остались в запасе
Зальцбург
Вольфсберг
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
31
Александер Кофлер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
97
Адис Ясич
ПЗ
31
Александер Кофлер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Зальцбург - Вольфсберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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