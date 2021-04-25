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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Зальцбург
Вольфсберг - Зальцбург: обзор матча 25 апреля 2021
Вольфсберг
25.04.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
29'
Д. Йовелич
13'
П. Дака
48'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Зальцбург
81'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
З. Юнузович
81'
Замена
К. Адейеми
️️️️
П. Дака
78'
Желтая карточка
З. Юнузович
Замена
Т. Рохер
️️️️
Г. Гиорбелидзе
78'
Замена
А. Ясич
️️️️
М. Тафернер
78'
74'
Замена
Бернардо
️️️️
М. Бериша
73'
Красная карточка
А. Бернед
Замена
️️️️
Л. Лочошвили
68'
Замена
К. Страцниг
️️️️
К. Верницниг
68'
48'
ГОЛ! 1:2!
М. Бериша
Пас отдал
Э. Мвепу
41'
Желтая карточка
П. Дака
ГОЛ! 1:1!
Д. Йовелич
29'
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Дака
Пас отдал
М. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
3-4-1-2
29
Куттин
27
Новак
24
Лочошвили
22
Баумгартнер
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
10
Лиендл
15
Гиорбелидзе
29
Визингер
9
Йовелич
4-3-1-2
23
Станкович
5
Кристенсен
8
Вебер
5
Рамальо
17
Ульмер
12
Мвепу
24
Бернед
16
Юнузович
11
Ааронсон
20
Бериша
27
Дака
30
Тафернер
97
Ясич
97
Ясич
30
Тафернер
24
Верницниг
17
Страцниг
17
Страцниг
24
Верницниг
15
Гиорбелидзе
18
Рохер
18
Рохер
15
Гиорбелидзе
20
Бериша
13
Бернардо
13
Бернардо
20
Бериша
16
Юнузович
13
Зайвальд
13
Зайвальд
16
Юнузович
27
Дака
14
Адейеми
14
Адейеми
27
Дака
Остались в запасе
Вольфсберг
Зальцбург
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
58
Нико Мантль
ВР
19
Ноа Окафор
ЦФ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
Остались в запасе
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
19
Ноа Окафор
ЦФ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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