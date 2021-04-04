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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рапид
Вольфсберг - Рапид: обзор матча 04 апреля 2021
Вольфсберг
04.04.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
1 : 8
Завершен
Рапид
39'
Т. Рохер
22'
Т. Фонтас
32'
Э. Кара
57'
М. Ульманн
58'
Т. Фонтас
61'
Т. Фонтас
70'
Д. Шерцер (АГ)
78'
Ю. Демир
84'
Д. Шерцер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Рапид
84'
ГОЛ в свои ворота! 1:8!
Д. Шерцер
82'
Замена
Л. Граймль
️️️️
М. Барач
78'
ГОЛ! 1:7!
Ю. Демир
Пас отдал
К. Китагава
74'
Замена
Ю. Демир
️️️️
М. Ритцмайер
70'
ГОЛ в свои ворота! 1:6!
Д. Шерцер
68'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
68'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
68'
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
Замена
Г. Гиорбелидзе
️️️️
Т. Рохер
65'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Д. Йовелич
65'
Замена
К. Верницниг
️️️️
К. Страцниг
64'
61'
ГОЛ! 1:5!
Т. Фонтас
Пас отдал
Т. Шик
58'
ГОЛ! 1:4!
Т. Фонтас
57'
ГОЛ! 1:3!
М. Ульманн
Пас отдал
М. Ритцмайер
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
43'
Желтая карточка
М. Павелич
43'
Замена
Г. Хенрикссон
️️️️
Э. Перец
40'
ГОЛ! 1:2!
Т. Рохер
39'
32'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кара
Пас отдал
Ф. Стойкович
Красная карточка
Л. Лочошвили
29'
27'
Желтая карточка
М. Барач
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
Пас отдал
Т. Шик
Желтая карточка
Э. Перец
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
3
Павелич
24
Лочошвили
3
Шерцер
22
Баумгартнер
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
17
Страцниг
18
Рохер
7
Перец
9
Йовелич
4-1-4-1
30
Штребингер
28
Хофманн
44
Барач
31
Ульманн
30
Стойкович
21
Любичич
21
Петрович
13
Шик
8
Ритцмайер
11
Фонтас
9
Кара
7
Перец
4
Хенрикссон
4
Хенрикссон
7
Перец
17
Страцниг
24
Верницниг
24
Верницниг
17
Страцниг
18
Рохер
15
Гиорбелидзе
15
Гиорбелидзе
18
Рохер
9
Йовелич
29
Визингер
29
Визингер
9
Йовелич
44
Барач
12
Граймль
12
Граймль
44
Барач
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
8
Ритцмайер
22
Демир
22
Демир
8
Ритцмайер
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
Остались в запасе
Вольфсберг
Рапид
29
Мануэль Куттин
ВР
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
25
Пауль Гартлер
ВР
15
Срджан Граховац
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
15
Срджан Граховац
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Вольфсберг - Рапид
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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