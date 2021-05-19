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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Вайле
Ольборг - Вайле: обзор матча 19 мая 2021
Ольборг
19.05.2021, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 9 тур
2 : 1
Завершен
Вайле
62'
Г. Онугха (АГ)
73'
Т. ван Верт
45+1'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Вайле
Желтая карточка
М. Росс
90'
+5
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Л. Андерсен
87'
Замена
R.
️️️️
Т. ван Верт
87'
84'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
Желтая карточка
Т. ван Верт
81'
76'
Замена
L. Jensen
️️️️
А. Соуза
Замена
О. Хильемарк
️️️️
И. Фоссум
74'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Я. Нильсен
74'
ГОЛ! 2:1!
Т. ван Верт
Пас отдал
К. Паллесен
73'
72'
Вторая желтая
С. Эзатолахи
67'
Замена
В. Фагир
️️️️
Г. Онугха
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Онугха
62'
46'
Замена
Ю. Ояла
️️️️
D. Kovačić
46'
Замена
В. Давидсен
️️️️
K. Yamga
46'
Замена
Л. Энгель
️️️️
L. Hetemi
Желтая карточка
Я. Нильсен
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
С. Эзатолахи
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Онугха
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Р. Теланнер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Ольборг
6
Педру Феррейра
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Вайле
4
Лукас Энгель
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
3-2-2-4
5
Теланнер
2
Паллесен
3
Нильсен
2
Росс
4
Гранли
8
Фоссум
26
Кристенсен
7
Куск
25
Андерсен
9
ван Верт
35
Ринне
2-3-1-4
30
Брунст
20
Колингер
19
Бенгтссон
6
Эзатолахи
20
Рамадани
0
10
Соуза
7
Онугха
4
19
34
3
Нильсен
35
35
3
Нильсен
9
ван Верт
10
10
9
ван Верт
8
Фоссум
7
Хильемарк
7
Хильемарк
8
Фоссум
25
Андерсен
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
25
Андерсен
5
Теланнер
10
Берстинг
10
Берстинг
5
Теланнер
34
4
Энгель
4
Энгель
34
10
Соуза
17
17
10
Соуза
4
40
Ояла
40
Ояла
4
0
3
Давидсен
3
Давидсен
0
7
Онугха
19
Фагир
19
Фагир
7
Онугха
Остались в запасе
Ольборг
Вайле
6
Педру Феррейра
ОП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
21
Indy Groothuizen
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
6
Педру Феррейра
ОП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Ольборг - Вайле
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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