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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Ольборг
Вайле - Ольборг: обзор матча 16 апреля 2021
Вайле
16.04.2021, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ольборг
51'
А. Соуза
19'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Ольборг
90'
Желтая карточка
М. Росс
Замена
Ю. Ояла
️️️️
А. Соуза
89'
84'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
R.
82'
Желтая карточка
П. Феррейра
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
A. Mucolli
70'
70'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
К. Куск
70'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Я. Нильсен
Замена
K. Yamga
️️️️
Л. Энгель
69'
59'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
М. Самуэльсен
55'
Желтая карточка
Я. Нильсен
ГОЛ! 1:1!
А. Соуза
Пас отдал
A. Mucolli
51'
Желтая карточка
А. Соуза
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
R.
Пас отдал
К. Куск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Ольборг
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Rufo
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Вайле
40
Юхани Ояла
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
K. Yamga
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
17
Lucas Jensen
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Ольборг
10
Фредерик Берстинг
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
4-1-2-3
30
Брунст
19
Бенгтссон
4
Энгель
20
Колингер
14
Мельгор
6
Эзатолахи
22
Экитике
10
Соуза
4
19
20
4-1-2-4
2
Росс
5
Теланнер
2
Паллесен
3
Нильсен
6
Феррейра
8
Фоссум
14
Самуэльсен
7
Куск
13
Хансен
35
10
10
Соуза
40
Ояла
40
Ояла
10
Соуза
4
Энгель
0
0
4
Энгель
19
20
Рамадани
20
Рамадани
19
3
Нильсен
10
Берстинг
10
Берстинг
3
Нильсен
10
6
Хойхольт
6
Хойхольт
10
7
Куск
25
Андерсен
25
Андерсен
7
Куск
14
Самуэльсен
9
ван Верт
9
ван Верт
14
Самуэльсен
Остались в запасе
Вайле
Ольборг
17
Lucas Jensen
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
22
Тим Прица
ЦФ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
17
Lucas Jensen
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Герман Онугха
ЦФ
Остались в запасе
22
Тим Прица
ЦФ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Вайле - Ольборг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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Вайле
Ольборг
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