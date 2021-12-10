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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Фламенго
Атлетико Гойяненсе - Фламенго: обзор матча 10 декабря 2021
Атлетико Гойяненсе
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Фламенго
82'
L.
90+3'
Ж. Торо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Фламенго
ГОЛ! 2:0!
Ж. Торо
Пас отдал
М. Фрейтас
90'
+3
Замена
️️️️
J.
89'
87'
Замена
️️️️
В. Габриэль
ГОЛ! 1:0!
L.
Пас отдал
М. Фрейтас
82'
Замена
L.
️️️️
B. Montenegro
77'
Желтая карточка
М. Фрейтас
74'
Замена
A. LuÃs
️️️️
В. Маранхао
63'
Желтая карточка
Л. Оливейра
52'
Замена
Вандерсон
️️️️
Эдер
46'
33'
Желтая карточка
Р. Пирис
Желтая карточка
В. Маранхао
18'
15'
Желтая карточка
Л. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Отавио
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
26
Матеус Франка
ЦФ
1-2-5
6
Энрике
18
44
Баральяс
17
Фрейтас
16
2
Оливейра
33
Эдер
5
Маранхао
3-2-1-2
1
Соуза
2
Виана
4
Перейра
6
Рене
26
Пирис
35
Гомес
17
Лазаро
2
Нога
63
Габриэль
33
Эдер
4
Вандерсон
4
Вандерсон
33
Эдер
26
81
81
26
5
Маранхао
97
97
5
Маранхао
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
44
Жонас Торо
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Отавио
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
26
Матеус Франка
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
44
Жонас Торо
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Отавио
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
26
Матеус Франка
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Фламенго
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
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Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
Фламенго
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
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2
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