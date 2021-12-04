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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Куяба
Атлетико Паранаэнсе - Куяба: обзор матча 04 декабря 2021
Атлетико Паранаэнсе
04.12.2021, суббота, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
58'
П. Роша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Куяба
90'
+5
Вторая желтая
Клайсон
86'
Замена
U. Correia
️️️️
Марллон
84'
Желтая карточка
Клайсон
Желтая карточка
З. Ивалдо
84'
Замена
П. Энрике
️️️️
Д. Теранс
82'
Желтая карточка
Д. Теранс
81'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
П. Роша
81'
Желтая карточка
F. Canesin
80'
Замена
F. Canesin
️️️️
Л. Читтадини
72'
66'
Замена
Юри
️️️️
R. Gava
65'
Желтая карточка
R. Gava
64'
Желтая карточка
Ж. Лукас
64'
Замена
É.
️️️️
J.
64'
Замена
Y. Cabrera
️️️️
Ж. Виларди
64'
Замена
Клайсон
️️️️
M.
ГОЛ! 1:0!
П. Роша
58'
Замена
Биссоли
️️️️
Н. Эрнандес
46'
45'
+4
Желтая карточка
Марллон
45'
+2
Желтая карточка
Вальтер
Желтая карточка
Н. Эрнандес
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
5
Педро Энрике
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
11
Никао
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Uendel
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
27
Камило
ЦФ
22
Max
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Паранаэнсе
13
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
27
Зе Ивалдо
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Куяба
29
Клайсон
ЦП
10
Yesus Cabrera
ЦП
19
Élton
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
77
Osman
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
50
Юри
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
1-1-5
23
Сантос
22
Эрнандес
32
Роша
14
Эрик
18
Читтадини
44
Хелено
2
Марсиньо
16
Абнер
2-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
27
Камило
2
Лукас
18
19
22
80
Теранс
13
Энрике
13
Энрике
80
Теранс
18
Читтадини
55
55
18
Читтадини
32
Роша
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
32
Роша
22
Эрнандес
7
Биссоли
7
Биссоли
22
Эрнандес
22
29
Клайсон
29
Клайсон
22
6
Виларди
10
10
6
Виларди
18
19
19
18
13
Марллон
8
8
13
Марллон
18
50
Юри
50
Юри
18
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
3
Лукас Фассон
ЦЗ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
21
Guilherme Pato
ЦФ
77
Osman
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Остались в запасе
21
Guilherme Pato
ЦФ
77
Osman
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Куяба
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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