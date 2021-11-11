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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 11 ноября 2021
Палмейрас
11.11.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
14'
Р. Вейга
32'
Рони
64'
Г. Скарпа (П)
90'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
ГОЛ! 4:0!
Б. Лопес
Пас отдал
Дуду
90'
82'
Желтая карточка
Л. Оливейра
81'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
J. Paulo
Замена
R.
️️️️
Луан
77'
75'
Замена
B. Montenegro
️️️️
З. Роберто
Замена
Л. Адриано
️️️️
Рони
70'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
70'
69'
Замена
A.
️️️️
D.
68'
Желтая карточка
J.
Замена
П. де Паула
️️️️
Г. Скарпа
65'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Р. Вейга
65'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Скарпа
64'
52'
Желтая карточка
Эдер
46'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
В. Маранхао
46'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Рональд
Желтая карточка
Данило
45'
ГОЛ! 2:0!
Рони
Пас отдал
Г. Скарпа
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
Пас отдал
Г. Скарпа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
14
Маркос Роша
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Луан
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
8
Данило
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
33
Рони
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
99
Зе Роберто
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Майке
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
5
1
Вевертон
10
Скарпа
33
Рони
92
Дуду
23
Вейга
93
Зе Рафаэль
1-2-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
18
33
Эдер
10
5
Маранхао
35
Рональд
16
Кариус
13
Луан
13
13
13
Луан
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
10
Скарпа
12
де Паула
12
де Паула
10
Скарпа
23
Вейга
77
Лопес
77
Лопес
23
Вейга
33
Рони
4
Адриано
4
Адриано
33
Рони
10
2
Оливейра
2
Оливейра
10
23
0
0
23
5
Маранхао
17
Фрейтас
17
Фрейтас
5
Маранхао
99
Зе Роберто
26
26
99
Зе Роберто
35
Рональд
44
Торо
44
Торо
35
Рональд
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Гойяненсе
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
14
Pedro Henrique
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Остались в запасе
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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