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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Гойяненсе
Фламенго - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 06 ноября 2021
Фламенго
06.11.2021, суббота, 03:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
44'
Микаэл
74'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Атлетико Гойяненсе
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Б. Энрике
88'
Замена
Витиньо
️️️️
Э. Рибейро
87'
Замена
Родиней
️️️️
Микаэл
87'
75'
Замена
B. Montenegro
️️️️
J.
75'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
D.
ГОЛ! 2:0!
Микаэл
Пас отдал
Г. Барбоза
74'
68'
Замена
З. Роберто
️️️️
A. LuÃs
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
66'
62'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Г. Баральяс
Замена
Т. Майя
️️️️
А. Перейра
60'
ГОЛ! 1:0!
Микаэл
Пас отдал
М. Исла
44'
Желтая карточка
А. Перейра
39'
Желтая карточка
Г. Барбоза
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
13
Рамон
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
6
Рене
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
3-1-1-5
30
Кайо
4
Луис
22
Исла
10
Рибейро
8
Перейра
27
Энрике
25
Алвес
9
Барбоза
30
Микаэл
15
Арао
1-2-5
4
Вандерсон
18
44
Баральяс
5
Маранхао
16
23
33
Эдер
17
Фрейтас
10
Рибейро
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Рибейро
8
Перейра
29
Майя
29
Майя
8
Перейра
27
Энрике
35
Гомес
35
Гомес
27
Энрике
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
30
Микаэл
23
Родиней
23
Родиней
30
Микаэл
23
2
Оливейра
2
Оливейра
23
18
26
26
18
97
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
97
44
Баральяс
44
Торо
44
Торо
44
Баральяс
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Рене
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
14
Pedro Henrique
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
Остались в запасе
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Рене
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Фламенго - Атлетико Гойяненсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
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