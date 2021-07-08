Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи: обзор матча 08 июля 2021
Атлетико Гойяненсе
08.07.2021, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Спорт Ресифи
51'
А. Гомес
48'
M. Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи
Желтая карточка
Эдер
90'
+3
Желтая карточка
L.
90'
89'
Замена
M.
️️️️
Эвералдо
89'
Замена
Микаэл
️️️️
Андре
88'
Замена
T. Lopes
️️️️
T. Neves
Замена
P. Dyego
️️️️
A. LuÃs
80'
Замена
З. Роберто
️️️️
L.
73'
69'
Желтая карточка
З. Велисон
64'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
N.
Замена
J.
️️️️
Г. Баральяс
64'
56'
Замена
R.
️️️️
Хайнер
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
51'
48'
ГОЛ! 0:1!
M. Silva
Желтая карточка
A. LuÃs
45'
+1
Желтая карточка
D.
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
25
Натанаэль
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
2
Хайнер
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
17
NeÃlton
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
16
Игор Кариус
ЛЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
14
André
ЦФ
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
4
Чико
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
0
Maxwell
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
3-2-1-1-4
25
Натанаэль
33
Эдер
2
Оливейра
17
Фрейтас
5
Маранхао
44
Баральяс
11
Гомес
23
81
97
16
1-1-2-1-5
1
Маилсон
2
Хайнер
28
Велисон
10
12
37
Эвералдо
17
21
Андре
15
35
77
97
7
7
97
81
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
81
44
Баральяс
18
18
44
Баральяс
21
Андре
87
Микаэл
87
Микаэл
21
Андре
17
22
22
17
2
Хайнер
20
20
2
Хайнер
37
Эвералдо
0
0
37
Эвералдо
10
14
14
10
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Игор Кариус
ЛЗ
16
Michel Custódio
ЦФ
14
André
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
4
Чико
ЦП
41
Виктор Габриэл
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Игор Кариус
ЛЗ
16
Michel Custódio
ЦФ
14
André
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
Остались в запасе
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
4
Чико
ЦП
41
Виктор Габриэл
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
Новости команд
Все
Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+