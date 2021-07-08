Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Куяба
Брагантино - Куяба: обзор матча 08 июля 2021
Брагантино
08.07.2021, четверг, 00:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Куяба
28'
Б. Пракседес
78'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Куяба
90'
+2
Желтая карточка
Паулао
Замена
Л. Реалпе
️️️️
Б. Пракседес
89'
87'
Замена
A.
️️️️
U. Correia
87'
Замена
O.
️️️️
Клайсон
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
80'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Хелиньо
80'
78'
ГОЛ! 1:1!
J.
Пас отдал
F. Marques
74'
Замена
J.
️️️️
É.
74'
Замена
F. Marques
️️️️
D. Gomes Magalhaes
64'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Камило
Желтая карточка
Итало
61'
Желтая карточка
E.
53'
Замена
Ж. Силва
️️️️
R.
49'
ГОЛ! 1:0!
Б. Пракседес
Пас отдал
R.
28'
25'
Желтая карточка
Ж. Виларди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
4
Натан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
17
Weverton
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
27
Камило
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
29
Клайсон
ЦП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
19
Élton
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Брагантино
12
Майкон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
19
Chrigor
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
2-1-3-4
1
Клейтон
4
Натан
15
Бруно
7
Рамирес
37
Артур
25
Пракседес
11
Хелиньо
17
15
Итало
31
6
3-1-2-4
22
Вальтер
2
Лукас
13
Марллон
4
Паулао
27
Камило
6
Виларди
29
Клайсон
6
8
19
11
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
11
Хелиньо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
11
Хелиньо
31
25
Силва
25
Силва
31
25
Пракседес
3
Реалпе
3
Реалпе
25
Пракседес
8
18
18
8
29
Клайсон
77
77
29
Клайсон
27
Камило
7
Кафу
7
Кафу
27
Камило
11
19
19
11
19
18
18
19
Остались в запасе
Брагантино
Куяба
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
12
Майкон
ВР
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
21
Жоао Карлос
ВР
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
12
Майкон
ВР
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Брагантино - Куяба
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Куяба
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+