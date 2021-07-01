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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Америка Минейро
Баия - Америка Минейро: обзор матча 01 июля 2021
Баия
01.07.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
3 : 4
Завершен
Америка Минейро
36'
R.
90+3'
Жилберто
90+4'
Жилберто
15'
Ф. Азеведо
18'
Жуниньо
66'
L. Santos
73'
Жуниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Америка Минейро
ГОЛ! 3:4!
Жилберто
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
Жилберто
90'
+3
79'
Замена
Б. Назарио
️️️️
J. Paulo
Замена
О. Руис
️️️️
Росси
77'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
R.
77'
76'
Замена
Але
️️️️
Жуниньо
Замена
J.
️️️️
Даниэл
76'
Желтая карточка
Росси
74'
73'
ГОЛ! 1:4!
Жуниньо
70'
Замена
S.
️️️️
Ф. Азеведо
66'
ГОЛ! 1:3!
L. Santos
Желтая карточка
Даниэл
63'
62'
Замена
A. Ruschel
️️️️
R.
Замена
M.
️️️️
Тасиано
61'
61'
Замена
Жуниньо
️️️️
M. Toscano
Желтая карточка
R.
54'
Желтая карточка
Н. Параиба
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
R.
Пас отдал
Тасиано
36'
18'
ГОЛ! 0:2!
Жуниньо
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Азеведо
Пас отдал
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ЦП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
35
Эдсон Фернандо
ОП
70
Пабло Роберто
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
0
Maycon
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
Америка Минейро
12
Йори
ВР
45
Рикардо Силва
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
16
Але
АП
15
Sabino
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
2-1-2-5
18
Жуниньо
2
Параиба
16
Тасиано
94
Даниэл
31
Росси
9
Жилберто
28
6
5
10
2-1-1-5
1
Кавичиоли
3
Андерсон
4
Бауэрман
8
Жуниньо
11
Азеведо
0
2
6
5
9
16
Тасиано
0
0
16
Тасиано
31
Росси
11
Руис
11
Руис
31
Росси
10
19
Андерсон
19
Андерсон
10
94
Даниэл
0
0
94
Даниэл
11
Азеведо
15
15
11
Азеведо
9
28
28
9
6
10
Назарио
10
Назарио
6
8
Жуниньо
16
Але
16
Але
8
Жуниньо
Остались в запасе
Баия
Америка Минейро
70
Пабло Роберто
ЦП
35
Эдсон Фернандо
ОП
42
Ренан Гедес
ПЗ
4
Luiz Otávio
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Йори
ВР
45
Рикардо Силва
ЦЗ
2
Diego Ferreira
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
70
Пабло Роберто
ЦП
35
Эдсон Фернандо
ОП
42
Ренан Гедес
ПЗ
4
Luiz Otávio
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Остались в запасе
12
Йори
ВР
45
Рикардо Силва
ЦЗ
2
Diego Ferreira
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Баия - Америка Минейро
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
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Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
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