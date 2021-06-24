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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Куяба
Сан-Паулу - Куяба: обзор матча 24 июня 2021
Сан-Паулу
24.06.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 2
Завершен
Куяба
18'
М. Бенитес
43'
Г. Сара
23'
R. Gava
39'
É.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Куяба
Замена
J. Rojas
️️️️
Г. Сара
86'
78'
Замена
A. Conceição
️️️️
L. Hernández
78'
Замена
Камило
️️️️
Ж. Виларди
69'
Замена
J.
️️️️
É.
69'
Замена
O.
️️️️
Клайсон
Замена
В. Буэно
️️️️
Эдер
66'
57'
Замена
A.
️️️️
Юри
46'
Желтая карточка
Ж. Лукас
Замена
Д. Алвес
️️️️
Л. Орехуэла
46'
ГОЛ! 2:2!
Г. Сара
Пас отдал
Э. Ригони
43'
39'
ГОЛ! 1:2!
É.
Пас отдал
R. Gava
23'
ГОЛ! 1:1!
R. Gava
Пас отдал
Марллон
ГОЛ! 1:0!
М. Бенитес
Пас отдал
Э. Ригони
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
34
Велингтон
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
50
Юри
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
29
Клайсон
ЦП
19
Élton
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Шейлон
АП
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
27
Камило
ОП
18
Jenison
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
77
Osman
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
3-2-1-2-3
3
Лео
19
Коста
28
Орехуэла
34
Велингтон
34
Алвес
8
Сара
7
Бенитес
24
Ригони
28
23
Эдер
18
3-1-2-4
22
Вальтер
2
Лукас
4
Паулао
13
Марллон
50
Юри
6
Виларди
29
Клайсон
27
7
Кафу
18
19
8
Сара
7
7
8
Сара
23
Эдер
15
Буэно
15
Буэно
23
Эдер
28
Орехуэла
10
Алвес
10
Алвес
28
Орехуэла
19
18
18
19
6
Виларди
27
Камило
27
Камило
6
Виларди
29
Клайсон
77
77
29
Клайсон
50
Юри
18
18
50
Юри
27
4
4
27
Остались в запасе
Сан-Паулу
Куяба
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
7
Шейлон
АП
9
Бруно Родригес
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
6
Таллес Коста
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
21
Guilherme Pato
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
21
Жоао Карлос
ВР
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
7
Шейлон
АП
9
Бруно Родригес
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
6
Таллес Коста
ЦП
Остались в запасе
21
Guilherme Pato
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
21
Жоао Карлос
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Сан-Паулу - Куяба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
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