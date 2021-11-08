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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес: обзор матча 08 ноября 2021
Колорадо
08.11.2021, понедельник, 02:00
США. МЛС, 46 тур
5 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
18'
J. Lewis
33'
C. Warner
53'
J. Lewis
63'
К. Бассетт
79'
Д. Баджи
55'
К. Аранго
71'
Б. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Лос-Анджелес
86'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Мбаке
82'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
ГОЛ! 5:2!
Д. Баджи
79'
Замена
А. Синъясики
️️️️
Д. Рубио
76'
Замена
Д. Баджи
️️️️
М. Кайе
76'
Желтая карточка
Д. Уилсон
72'
71'
ГОЛ! 4:2!
Б. Родригес
Пас отдал
К. Вела
Замена
Л. Эстевес
️️️️
C. Warner
68'
ГОЛ! 4:1!
К. Бассетт
Пас отдал
М. Барриос
63'
Замена
К. Бассетт
️️️️
J. Price
56'
Замена
М. Барриос
️️️️
J. Lewis
56'
55'
ГОЛ! 3:1!
К. Аранго
ГОЛ! 3:0!
J. Lewis
53'
ГОЛ! 2:0!
C. Warner
33'
31'
Замена
К. Вела
️️️️
С. Ибеага
ГОЛ! 1:0!
J. Lewis
18'
Желтая карточка
J. Price
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
19
Jack Price
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
16
Лукас Эстевес
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Лос-Анджелес
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
2-3-5
5
Абубакар
27
Уилсон
14
Кайе
19
3
Акоста
11
Рубио
6
Трасти
33
32
23
Ярброу
2-1-1-5
25
Ибеага
6
Паласиос
15
Блессинг
7
Родригес
44
Эдвардс
5
Мбаке
3
Мурильо
33
Мун-Хван
8
Сифуэнтес
19
17
Бассетт
17
Бассетт
19
11
Рубио
11
Синъясики
11
Синъясики
11
Рубио
32
16
Эстевес
16
Эстевес
32
14
Кайе
14
Баджи
14
Баджи
14
Кайе
14
7
Барриос
7
Барриос
14
5
Мбаке
33
Блэкмон
33
Блэкмон
5
Мбаке
25
Ибеага
10
Вела
10
Вела
25
Ибеага
Остались в запасе
Колорадо
Лос-Анджелес
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
Остались в запасе
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Колорадо - Лос-Анджелес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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