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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Торонто
Атланта Юнайтед - Торонто: обзор матча 31 октября 2021
Атланта Юнайтед
31.10.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 44 тур
1 : 1
Завершен
Торонто
15'
Л. Араухо
88'
J. Perruzza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Торонто
88'
ГОЛ! 1:1!
J. Perruzza
77'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
P. Mullins
Замена
Д. Малрейни
️️️️
М. Морено
77'
77'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
N. DeLeon
69'
Желтая карточка
K. Lawrence
Желтая карточка
Э. Барко
56'
46'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
А. Посуэло
46'
Замена
K. Lawrence
️️️️
O. Gonzalez
46'
Замена
J. Perruzza
️️️️
J. Altidore
17'
Желтая карточка
N. DeLeon
ГОЛ! 1:0!
Л. Араухо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
15
Алан Франко
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
13
Patrick Mullins
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
31
Erick Torres
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Торонто
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
90
Kevin Silva
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Барко
10
Морено
77
Мартинес
7
Араухо
2
Белло
5
Россетто
2-5
31
Вестберг
34
2
8
Посуэло
17
3
Маршалл-Ратти
26
Нельсон
14
10
Морено
11
Малрейни
11
Малрейни
10
Морено
34
92
92
34
8
Посуэло
8
Дельгадо
8
Дельгадо
8
Посуэло
18
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
18
13
14
Дуайер
14
Дуайер
13
17
77
77
17
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Торонто
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
31
Erick Torres
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
90
Kevin Silva
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
31
Erick Torres
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Остались в запасе
90
Kevin Silva
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Атланта Юнайтед - Торонто
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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