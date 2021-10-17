Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Атланта Юнайтед
Торонто - Атланта Юнайтед: обзор матча 17 октября 2021
Торонто
17.10.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 39 тур
0 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
45+2'
Л. Араухо
90+7'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Атланта Юнайтед
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
М. Морено
Желтая карточка
М. Дельгадо
90'
+2
84'
Красная карточка
Э. Барко
Красная карточка
Ауро
83'
77'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
Л. Араухо
Замена
J. Altidore
️️️️
Я. Шаффельбург
61'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
61'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Араухо
Пас отдал
Д. Белло
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
I. Achara
31'
Желтая карточка
I. Achara
24'
16'
Желтая карточка
М. Россетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
0
A. Walkes
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
3-4-3
26
21
Ауро
34
92
22
Ларея
21
Осорио
30
Сотельдо
8
Дельгадо
18
Шаффельбург
99
4
1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Барко
5
Соса
15
Франко
5
Россетто
7
Араухо
2
Белло
Маршалл-Ратти
8
Посуэло
8
Посуэло
Маршалл-Ратти
99
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
99
18
Шаффельбург
17
17
18
Шаффельбург
7
Араухо
5
Ибарра
5
Ибарра
7
Араухо
Остались в запасе
Торонто
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
1
Alec Kann
ВР
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Торонто - Атланта Юнайтед
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
Новости команд
Все
Торонто
Атланта Юнайтед
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+