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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл: обзор матча 17 октября 2021
Ди Си Юнайтед
17.10.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 39 тур
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
90'
+2
Замена
Й. Кадис
️️️️
Х. Мухтар
Замена
R. Ábila
️️️️
Х. Морено
87'
73'
Замена
Д. Риос
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
D. Skundrich
️️️️
Н. Роберта
69'
67'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Л. Хаакенсон
62'
Желтая карточка
Х. Мухтар
Желтая карточка
Ж. Мора
46'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Э. Нахар
46'
Замена
Ж. Мора
️️️️
A. Perez
46'
Желтая карточка
Р. Канус
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
12
Дилан Неалис
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
2-2-5
24
15
Бирнбаум
6
Канус
24
Грессель
8
Морено
9
Роберта
31
Нахар
2
Пинес
30
Паредес
26
3-2-5
1
25
Циммерман
4
15
Миллер
10
Мухтар
13
МакКарти
27
5
9
Сапонг
26
Хаакенсон
23
Вашингтон
26
5
Мора
5
Мора
26
31
Нахар
3
3
31
Нахар
9
Роберта
12
12
9
Роберта
8
Морено
50
50
8
Морено
26
Хаакенсон
19
Мьюил
19
Мьюил
26
Хаакенсон
10
Мухтар
29
Кадис
29
Кадис
10
Мухтар
9
Сапонг
14
Риос
14
Риос
9
Сапонг
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
13
Frederic Brillant
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
13
Frederic Brillant
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
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Ди Си Юнайтед
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Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
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