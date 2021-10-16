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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Филадельфия Юнион
Монреаль - Филадельфия Юнион: обзор матча 16 октября 2021
Монреаль
16.10.2021, суббота, 20:00
США. МЛС, 38 тур
2 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
33'
M. Miljevic
63'
Д. Пантемис (АГ)
77'
К. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Филадельфия Юнион
88'
Замена
Н. Харриел
️️️️
П. Ааронсон
Замена
M. Kizza
️️️️
М. Шоньер
84'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
E. Maciel
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Вагнер
Желтая карточка
Ж. Ватерман
75'
75'
Замена
Х. Буэно
️️️️
Х. Монтейру
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Пантемис
57'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
К. Салливан
Желтая карточка
Д. Михайлович
44'
ГОЛ! 1:0!
M. Miljevic
Пас отдал
Д. Михайлович
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Филадельфия Юнион
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
44
Rida Zouhir
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
7
Davó
ЦФ
1-5-1-4
4
Миллер
6
Пьетт
66
Шоньер
99
Торрес
10
Михайлович
2
10
41
Пантемис
25
4
Камачо
2
Ватерман
3-2-5
3
Эллиот
5
Глеснес
15
Мбайзо
11
Бедойя
35
Монтейру
49
Фриз
93
33
Салливан
18
Флеч
27
Вагнер
66
Шоньер
12
12
66
Шоньер
25
28
Йонсен
28
Йонсен
25
35
Монтейру
8
Буэно
8
Буэно
35
Монтейру
33
Салливан
16
Газдаг
16
Газдаг
33
Салливан
10
Ааронсон
26
Харриел
26
Харриел
10
Ааронсон
Остались в запасе
Монреаль
Филадельфия Юнион
1
Себастьян Бреза
ВР
44
Rida Zouhir
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
44
Rida Zouhir
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Монреаль - Филадельфия Юнион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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