Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 03 октября 2021
Орландо Сити
03.10.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 38 тур
2 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
17'
Р. Янссон
90+8'
Д. Дайк
6'
Ю. Грессель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
Д. Дайк
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
B. Hamid
82'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Ю. Грессель
82'
Замена
F. Martins
️️️️
О. Камара
Замена
К. Мюллер
️️️️
Б. Мичел
82'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Нани
81'
Замена
А. Переа
️️️️
С. Мендес
81'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
М. Перейра
71'
67'
Желтая карточка
Р. Канус
62'
Замена
Н. Роберта
️️️️
П. Арриола
46'
Замена
Э. Флорес
️️️️
Й. Рейна
Замена
E. Más
️️️️
Ж. Моутинью
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Янссон
17'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Грессель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
17
Нани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Орландо Сити
23
Emmanuel Más
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
4-1-2-3
1
Галлезе
8
Моутинью
3
Карлос
6
Янссон
13
Руан
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
17
Нани
91
Мичел
9
Дайк
2-2-5
24
15
Бирнбаум
6
Канус
24
Грессель
8
Морено
93
9
Камара
17
Арриола
31
Нахар
2
Пинес
8
Моутинью
23
23
8
Моутинью
32
Мендес
8
Переа
8
Переа
32
Мендес
17
Нани
13
Акинделе
13
Акинделе
17
Нани
91
Мичел
8
Мюллер
8
Мюллер
91
Мичел
10
Перейра
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
10
Перейра
24
Грессель
3
3
24
Грессель
5
Мора
5
Мора
10
Рейна
19
Флорес
19
Флорес
10
Рейна
9
Камара
8
8
9
Камара
17
Арриола
9
Роберта
9
Роберта
17
Арриола
Остались в запасе
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
24
Кайл Смит
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
13
Frederic Brillant
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
24
Кайл Смит
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
Остались в запасе
13
Frederic Brillant
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
Новости команд
Все
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+