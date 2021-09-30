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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Сиэтл
Сан-Хосе - Сиэтл: обзор матча 30 сентября 2021
Сан-Хосе
30.09.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 37 тур
1 : 3
Завершен
Сиэтл
51'
S. O'Neill (АГ)
25'
Р. Руидиас
42'
Р. Руидиас (П)
49'
К. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Сиэтл
83'
Желтая карточка
К. Рольдан
80'
Замена
W. Bruin
️️️️
F. Montero
72'
Замена
A. Cissoko
️️️️
J. Medranda
Замена
Д. Скахан
️️️️
Х. Лопес
69'
Замена
L. Abecasis
️️️️
Жудсон
54'
Замена
A. RÃos
️️️️
S. Salinas
54'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
C. Fierro
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
S. O'Neill
51'
49'
ГОЛ! 0:3!
К. Рольдан
Пас отдал
J. Medranda
46'
Замена
Н. Толо
️️️️
Х. Арреага
46'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
Д. Атенсио
46'
Замена
Л. Чу
️️️️
Р. Руидиас
Замена
C. Cowell
️️️️
A. Oswaldo
46'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Руидиас
38'
Желтая карточка
Р. Руидиас
Желтая карточка
Жудсон
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Руидиас
Пас отдал
К. Рольдан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
21
Carlos Fierro
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
8
Chris Wondolowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
2-4-5
15
Лопес
0
5
Ремеди
14
6
93
Жудсон
12
5
Натан
19
Лопес
28
21
4-3-3
24
Фрай
40
3
Арреага
94
28
Гомес Андраде
7
Рольдан
6
Лейва
22
Роу
9
Руидиас
12
12
Атенсио
0
7
7
0
21
8
8
21
6
25
25
6
19
Лопес
16
Скахан
16
Скахан
19
Лопес
93
Жудсон
29
29
93
Жудсон
3
Арреага
5
Толо
5
Толо
3
Арреага
12
Атенсио
6
Пауло
6
Пауло
12
Атенсио
94
92
92
94
9
Руидиас
7
Чу
7
Чу
9
Руидиас
12
29
29
12
Остались в запасе
Сан-Хосе
Сиэтл
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
30
Stefan Cleveland
ВР
16
Алекс Рольдан
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
16
Алекс Рольдан
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Сан-Хосе - Сиэтл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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