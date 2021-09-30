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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Орландо Сити
Нэшвилл - Орландо Сити: обзор матча 30 сентября 2021
Нэшвилл
30.09.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 37 тур
2 : 2
Завершен
Орландо Сити
11'
Х. Мухтар
59'
Р. Леаль
75'
Д. Дайк (П)
90+3'
T. Anunga (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Орландо Сити
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
T. Anunga
90'
+2
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
90'
+2
Замена
E. Más
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Х. Мухтар
87'
84'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
С. Мендес
Желтая карточка
А. Джонстон
82'
81'
Желтая карточка
А. Карлос
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
81'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Дайк
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
70'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Р. Леаль
70'
66'
Замена
Б. Мичел
️️️️
С. ван дер Ватер
66'
Замена
Нани
️️️️
А. Альварадо
62'
Желтая карточка
Р. Шлегель
ГОЛ! 2:0!
Р. Леаль
Пас отдал
Д. МакКарти
59'
Желтая карточка
А. Годой
34'
31'
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Х. Мухтар
11'
Пенальти не реализован!
Х. Мухтар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Орландо Сити
23
Emmanuel Más
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
17
Нани
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
3-4-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
11
Леаль
13
МакКарти
20
Годой
10
Мухтар
5
2
Джонстон
9
Сапонг
4-1-2-3
1
Галлезе
13
Руан
21
Шлегель
3
Карлос
8
Моутинью
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
18
ван дер Ватер
10
Альварадо
9
Дайк
11
Леаль
19
Мьюил
19
Мьюил
11
Леаль
20
Годой
27
27
20
Годой
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
10
Мухтар
9
9
10
Мухтар
8
Моутинью
23
23
8
Моутинью
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
18
ван дер Ватер
91
Мичел
91
Мичел
18
ван дер Ватер
10
Альварадо
17
Нани
17
Нани
10
Альварадо
32
Мендес
13
Акинделе
13
Акинделе
32
Мендес
Остались в запасе
Нэшвилл
Орландо Сити
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
Остались в запасе
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нэшвилл - Орландо Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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