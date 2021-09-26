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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 26 сентября 2021
Нью-Йорк Сити
26.09.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 35 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
43'
O. Fernandez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
85'
Желтая карточка
К. Данкан
Желтая карточка
В. Кастелланос
75'
Замена
Хебер
️️️️
Г. Тораринссон
68'
64'
Замена
В. Кармона
️️️️
O. Fernandez
Желтая карточка
Д. Сэндс
62'
57'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
57'
Замена
А. Рейес
️️️️
Т. Эдвардс
Замена
Х. Медина
️️️️
И. Тажури
46'
Замена
С. Родригес
️️️️
Т. Магно
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
O. Fernandez
13'
Желтая карточка
Д. Толкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Таллес Магно
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Йорк Сити
28
Хесус Медина
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
15
Андрес Рейес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
4-2-4
1
Джонсон
3
18
Калленс
27
Моралес
6
Сэндс
4
Тораринссон
10
Моралес
11
Магно
11
Кастелланос
18
Тажури
5
Асеведо
4-2-4
31
Мигел
13
Неалис
15
Гутман
3
Данкан
12
Эдвардс
54
23
Кассерес
22
47
Толкин
16
Йервуд
9
Климала
18
Тажури
28
Медина
28
Медина
18
Тажури
4
Тораринссон
97
Хебер
97
Хебер
4
Тораринссон
11
Магно
8
Родригес
8
Родригес
11
Магно
12
Эдвардс
15
Рейес
15
Рейес
12
Эдвардс
22
16
Кармона
16
Кармона
22
9
Климала
16
16
9
Климала
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
18
Ryan Meara
ВР
25
Фрэнки Амайя
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
25
Фрэнки Амайя
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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