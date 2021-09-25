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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед: обзор матча 25 сентября 2021
Филадельфия Юнион
25.09.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 35 тур
1 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
71'
K. Przybyłko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
Замена
A. Fontana
️️️️
С. Сантос
87'
79'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Д. Кэмпбелл
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Х. Мартинес
79'
Замена
К. Салливан
️️️️
K. Przybyłko
78'
ГОЛ! 1:0!
K. Przybyłko
Пас отдал
Х. Мартинес
71'
69'
Замена
J. Conway
️️️️
М. Морено
69'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Д. Белло
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Газдаг
57'
Желтая карточка
Х. Мартинес
39'
31'
Желтая карточка
М. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
11
Брукс Леннон
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
3-1-2-4
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
35
Монтейру
16
Газдаг
27
Вагнер
19
Сантос
93
18
Флеч
1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Барко
2
Белло
6
Кэмпбелл
5
Соса
5
Россетто
10
Морено
19
Сантос
17
17
19
Сантос
16
Газдаг
10
Ааронсон
10
Ааронсон
16
Газдаг
70
Мартинес
7
МакГлинн
7
МакГлинн
70
Мартинес
93
33
Салливан
33
Салливан
93
2
Белло
11
Малрейни
11
Малрейни
2
Белло
6
Кэмпбелл
16
Вольфф
16
Вольфф
6
Кэмпбелл
10
Морено
36
36
10
Морено
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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