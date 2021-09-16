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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Колорадо
Портленд - Колорадо: обзор матча 16 сентября 2021
Портленд
16.09.2021, четверг, 05:00
США. МЛС, 33 тур
2 : 2
Завершен
Колорадо
67'
Ф. Мора
90+1'
С. Бланко
64'
J. Lewis
87'
М. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Колорадо
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
С. Бланко
90'
+1
88'
Желтая карточка
Л. Абубакар
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Барриос
Желтая карточка
С. Кларк
82'
76'
Замена
Н. Мескида
️️️️
А. Синъясики
76'
Замена
М. Барриос
️️️️
М. Кайе
76'
Замена
К. Акоста
️️️️
К. Бассетт
Замена
Д. Фочив
️️️️
К. Паредес
76'
Желтая карточка
К. Паредес
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мора
67'
66'
Желтая карточка
М. Кайе
64'
ГОЛ! 0:1!
J. Lewis
57'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
Б. Галван
Замена
Х. ван Ранкин
️️️️
Й. Чара
46'
Вторая желтая
Б. Туилома
42'
Желтая карточка
Б. Туилома
33'
Желтая карточка
С. Бланко
31'
31'
Желтая карточка
О. Трасти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
19
Jack Price
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
3-3-1-3
12
Кларк
28
Туилома
33
Мабиала
13
Жупарич
21
Чара
8
Паредес
29
Бланко
8
Чара
99
Мора
26
Браво
27
Асприлья
3-4-4
2
27
Уилсон
5
Абубакар
19
17
Бассетт
11
Синъясики
14
Кайе
16
Галван
6
Трасти
23
Ярброу
14
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
8
Чара
2
ван Ранкин
2
ван Ранкин
8
Чара
8
Паредес
20
Фочив
20
Фочив
8
Паредес
17
Бассетт
3
Акоста
3
Акоста
17
Бассетт
11
Синъясики
20
Мескида
20
Мескида
11
Синъясики
16
Галван
16
Эстевес
16
Эстевес
16
Галван
14
Кайе
7
Барриос
7
Барриос
14
Кайе
Остались в запасе
Портленд
Колорадо
31
Альяж Ивачич
ВР
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
14
Доминик Баджи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
14
Доминик Баджи
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Портленд - Колорадо
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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