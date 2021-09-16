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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Монреаль
Орландо Сити - Монреаль: обзор матча 16 сентября 2021
Орландо Сити
16.09.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 32 тур
2 : 4
Завершен
Монреаль
40'
Р. Янссон
63'
Руан
18'
М. Шоньер
37'
Р. Киото
73'
Л. Лаппалайнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Монреаль
86'
Замена
E. Maciel
️️️️
М. Шоньер
86'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Д. Михайлович
Красная карточка
А. Переа
83'
Замена
А. Альварадо
️️️️
E. Más
79'
73'
ГОЛ! 2:3!
Л. Лаппалайнен
Пас отдал
Р. Киото
72'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Д. Дайк
71'
69'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Х. Торрес
69'
Замена
A. Hamdi
️️️️
В. Ваньяма
ГОЛ! 2:2!
Руан
Пас отдал
E. Más
63'
Замена
Б. Мичел
️️️️
К. Мюллер
46'
Замена
К. Мюллер
️️️️
С. ван дер Ватер
41'
ГОЛ! 1:2!
Р. Янссон
40'
39'
Желтая карточка
В. Ваньяма
37'
ГОЛ! 0:2!
Р. Киото
Пас отдал
Д. Михайлович
Вторая желтая
Нани
35'
Желтая карточка
Нани
28'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Шоньер
Пас отдал
Р. Киото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
17
Нани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
4-3-3
1
Галлезе
3
Карлос
23
13
Руан
6
Янссон
10
Перейра
8
Переа
30
Урсо
17
Нани
9
Дайк
18
ван дер Ватер
1-5-1-4
4
Миллер
66
Шоньер
6
Пьетт
2
Ваньяма
99
Торрес
10
Михайлович
2
9
Киото
2
Ватерман
41
Пантемис
4
Камачо
Мюллер
91
Мичел
91
Мичел
Мюллер
23
10
Альварадо
10
Альварадо
23
18
ван дер Ватер
8
Мюллер
8
Мюллер
18
ван дер Ватер
9
Дайк
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Дайк
99
Торрес
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
99
Торрес
10
Михайлович
22
Бассонг
22
Бассонг
10
Михайлович
2
Ваньяма
14
14
2
Ваньяма
66
Шоньер
25
25
66
Шоньер
Остались в запасе
Орландо Сити
Монреаль
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Mustafa Kizza
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Mustafa Kizza
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Орландо Сити - Монреаль
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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