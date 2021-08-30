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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк: обзор матча 30 августа 2021
Ванкувер Уайткепс
30.08.2021, понедельник, 05:00
США. МЛС, 30 тур
4 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
33'
С. Марсело (АГ)
53'
Б. Уайт
64'
Р. Галд
69'
Ф. Юнгвирт
90'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
90'
ГОЛ! 4:1!
А. Хулио
Замена
М. Годиньо
️️️️
Р. Веселинович
85'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Л. Овусу
85'
79'
Замена
E. Luiz
️️️️
П. Руис
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Р. Галд
76'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
75'
Замена
P. Metcalfe
️️️️
Д. Браун
72'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Юнгвирт
69'
67'
Замена
А. Хулио
️️️️
N. Besler
ГОЛ! 3:0!
Р. Галд
Пас отдал
Д. Браун
64'
61'
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мерам
55'
Желтая карточка
С. Марсело
53'
Желтая карточка
А. Русняк
ГОЛ! 2:0!
Б. Уайт
53'
Желтая карточка
Д. Браун
40'
34'
Желтая карточка
N. Powder
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Марсело
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
Реал Солт-Лейк
4
Donny Toia
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
2-5
26
Юнгвирт
76
Гаспар
25
Галд
24
Уайт
31
Тейберт
24
Овусу
11
Дажоме
2-4-4
51
15
Глад
30
Силва Марсело
22
Мерам
17
Руис
11
Русняк
13
37
26
5
28
4
Веселинович
28
Годиньо
28
Годиньо
4
Веселинович
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
25
Галд
25
Кайседо
25
Кайседо
25
Галд
91
Браун
26
26
91
Браун
24
Овусу
21
Рапозо
21
Рапозо
24
Овусу
17
Руис
25
25
17
Руис
22
Мерам
16
Чанг
16
Чанг
22
Мерам
13
11
Хулио
11
Хулио
13
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
Остались в запасе
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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