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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед: обзор матча 29 августа 2021
Динамо Хьюстон
29.08.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 29 тур
1 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
1'
А. Карраскилья
16'
А. Эну
73'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
79'
Замена
Ю. Райтала
️️️️
А. Эну
Замена
J. Corona
️️️️
М. Вера
78'
Замена
М. Родригес
️️️️
А. Лундквист
78'
Желтая карточка
Z. Valentin
77'
Желтая карточка
Т. Хадебе
73'
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Эну
Пас отдал
E. Finlay
Замена
T. Pasher
️️️️
Г. Дорси
69'
Замена
А. Ласситер
️️️️
А. Карраскилья
69'
Желтая карточка
Г. Дорси
61'
59'
Замена
F. Adi
️️️️
J. Hayes
Замена
B. GarcÃa
️️️️
Д. Керен
29'
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Эну
Пас отдал
E. Finlay
ГОЛ! 1:0!
А. Карраскилья
Пас отдал
Ф. Пико
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
4-3-4
3
15
Хадебе
21
Лундквист
26
Паркер
22
Вера
24
Керен
22
Пико
8
Карраскилья
26
24
Дорси
37
Уррути
3-5-2
21
20
15
Боксолл
77
Гаспер
13
20
Трапп
15
6
Алонсо
31
Дотсон
23
Эну
44
24
Керен
27
27
24
Керен
8
Карраскилья
7
Ласситер
7
Ласситер
8
Карраскилья
24
Дорси
0
0
24
Дорси
21
Лундквист
8
Родригес
8
Родригес
21
Лундквист
22
Вера
15
15
22
Вера
23
Эну
22
Райтала
22
Райтала
23
Эну
15
0
0
15
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Миннесота Юнайтед
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Adrian Zendejas
ВР
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Adrian Zendejas
ВР
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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