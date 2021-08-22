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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити: онлайн-трансляция 22 августа 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
22.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 28 тур
0 : 0
Перенесен
Нью-Йорк Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
47
Джон Толкин
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Нью-Йорк Сити
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
4-2-4
31
Мигел
13
Неалис
12
Эдвардс
15
Гутман
3
15
Рейес
54
47
Толкин
9
Климала
90
Фабио
8
Кларк
3-2-4-1
1
Джонсон
6
Сэндс
27
Моралес
3
25
Шано
18
Калленс
55
Паркс
10
Моралес
28
Медина
4
Тораринссон
11
Кастелланос
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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