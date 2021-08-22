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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Монреаль
Филадельфия Юнион - Монреаль: обзор матча 22 августа 2021
Филадельфия Юнион
22.08.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 28 тур
1 : 1
Завершен
Монреаль
87'
К. Салливан
45+1'
Д. Михайлович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Монреаль
90'
+5
Желтая карточка
С. Бреза
90'
+4
Желтая карточка
M. Kizza
88'
Замена
M. Kizza
️️️️
А. Струна
ГОЛ! 1:1!
К. Салливан
Пас отдал
Д. Эллиот
87'
Замена
К. Салливан
️️️️
О. Мбайзо
81'
77'
Замена
A. Hamdi
️️️️
Б. Йонсен
77'
Замена
E. Maciel
️️️️
В. Ваньяма
70'
Замена
З. Бассонг
️️️️
М. Шоньер
68'
Желтая карточка
К. Миллер
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Д. Газдаг
66'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
66'
Замена
А. Бедойя
️️️️
К. Бурк
57'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Михайлович
Пас отдал
Х. Торрес
44'
Желтая карточка
М. Шоньер
Желтая карточка
Х. Монтейру
6'
Желтая карточка
О. Мбайзо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
18
Леон Флеч
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
7
Davó
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Монреаль
44
Rida Zouhir
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
3-1-2-4
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
16
Газдаг
35
Монтейру
18
Флеч
27
Вагнер
19
Сантос
7
Бурк
2-5-1-2
1
Бреза
5
Струна
4
Миллер
10
Михайлович
2
Ваньяма
6
Пьетт
2
66
Шоньер
99
Торрес
28
Йонсен
2
Ватерман
7
Бурк
11
Бедойя
11
Бедойя
7
Бурк
16
Газдаг
93
93
16
Газдаг
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
15
Мбайзо
33
Салливан
33
Салливан
15
Мбайзо
5
Струна
12
12
5
Струна
66
Шоньер
22
Бассонг
22
Бассонг
66
Шоньер
2
Ваньяма
25
25
2
Ваньяма
28
Йонсен
14
14
28
Йонсен
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Монреаль
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
7
Davó
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
44
Rida Zouhir
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
7
Davó
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Остались в запасе
44
Rida Zouhir
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Филадельфия Юнион - Монреаль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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