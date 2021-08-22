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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Сиэтл
Коламбус - Сиэтл: обзор матча 22 августа 2021
Коламбус
22.08.2021, воскресенье, 00:30
США. МЛС, 28 тур
1 : 2
Завершен
Сиэтл
78'
B. Wright-Phillips
88'
Х. Арреага
89'
W. Bruin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Сиэтл
Замена
K. Molino
️️️️
W. Francis
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:2!
W. Bruin
Пас отдал
J. Medranda
88'
ГОЛ! 1:1!
Х. Арреага
Желтая карточка
Л. Диас
85'
83'
Замена
W. Bruin
️️️️
S. O'Neill
83'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Н. Лодейро
79'
Желтая карточка
Р. Руидиас
ГОЛ! 1:0!
B. Wright-Phillips
78'
76'
Замена
J. Medranda
️️️️
Б. Смит
76'
Замена
К. Роу
️️️️
А. Рольдан
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Этьенн
72'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
М. Берри
65'
64'
Замена
N. Benezet
️️️️
F. Montero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
3
Vito Wormgoor
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
11
Луис Диас
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Сиэтл
5
Нуху Толо
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
2-5-3
89
Ром
12
6
Менса
6
11
Этьенн
10
Зелараян
7
Сантуш
6
Фрейзер
27
Берри
14
3
4-4-2
30
3
Арреага
40
28
Гомес Андраде
14
Смит
6
Пауло
7
Рольдан
14
Лодейро
16
Рольдан
12
9
Руидиас
14
13
13
14
11
Этьенн
11
Диас
11
Диас
11
Этьенн
27
Берри
99
99
27
Берри
14
Смит
94
94
14
Смит
16
Рольдан
22
Роу
22
Роу
16
Рольдан
12
99
99
12
14
Лодейро
12
Атенсио
12
Атенсио
14
Лодейро
40
29
29
40
Остались в запасе
Коламбус
Сиэтл
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
5
Нуху Толо
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
5
Нуху Толо
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Коламбус - Сиэтл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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