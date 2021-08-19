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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Торонто
Атланта Юнайтед - Торонто: обзор матча 19 августа 2021
Атланта Юнайтед
19.08.2021, четверг, 02:00
США. МЛС, 26 тур
1 : 0
Завершен
Торонто
20'
Э. Барко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Торонто
Замена
️️️️
Д. Кэмпбелл
90'
+1
Замена
️️️️
E. Torres
90'
+1
77'
Замена
️️️️
М. Дельгадо
70'
Замена
️️️️
I. Achara
Замена
️️️️
E. Lopez
67'
Замена
️️️️
А. Сейдич
59'
53'
Замена
️️️️
K. Lawrence
53'
Замена
️️️️
А. Посуэло
53'
Замена
️️️️
Й. Сотельдо
ГОЛ! 1:0!
Э. Барко
Пас отдал
Б. Леннон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
36
Jackson Conway
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Барко
10
Морено
7
Араухо
2
Белло
5
Соса
11
Леннон
3-2-5
31
Вестберг
2
34
21
Ауро
22
Ларея
21
Осорио
18
Шаффельбург
13
4
14
15
Савалета
14
Сейдич
14
Сейдич
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
31
31
32
32
92
92
8
Дельгадо
8
Дельгадо
99
99
8
Посуэло
8
Посуэло
30
Сотельдо
30
Сотельдо
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Торонто
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
36
Jackson Conway
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
26
Alex Bono
ВР
31
Luke Singh
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
36
Jackson Conway
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
31
Luke Singh
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Атланта Юнайтед - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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