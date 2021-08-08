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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон: обзор матча 08 августа 2021
Миннесота Юнайтед
08.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 24 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
14'
Р. Лод
71'
B. Kallman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
Замена
J. Hayes
️️️️
E. Finlay
89'
88'
Замена
M. Bajamich
️️️️
К. Бэйрд
79'
Замена
I. Hoffman
️️️️
М. Родригес
Замена
J. Agudelo
️️️️
Р. Лод
79'
ГОЛ! 2:0!
B. Kallman
Пас отдал
Э. Рейносо
71'
Замена
N. Hansen
️️️️
А. Эну
67'
65'
Замена
А. Карраскилья
️️️️
J. Corona
64'
Замена
Г. Дорси
️️️️
Ф. Пико
62'
Желтая карточка
Д. Джонс
21'
Желтая карточка
С. Джанкуа
21'
Желтая карточка
М. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Р. Лод
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
8
Мемо Родригес
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Динамо Хьюстон
21
Адам Лундквист
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
3-4-3
21
20
18
Дибасси
77
Гаспер
13
31
Дотсон
17
Лод
20
Трапп
44
23
Эну
10
Рейносо
3-3-4
35
Марич
15
Хадебе
26
Паркер
3
22
Пико
21
Бэйрд
22
Вера
29
Джанкуа
20
Джонс
15
8
Родригес
13
15
15
13
17
Лод
0
0
17
Лод
23
Эну
12
12
23
Эну
15
8
Карраскилья
8
Карраскилья
15
22
Пико
24
Дорси
24
Дорси
22
Пико
21
Бэйрд
32
32
21
Бэйрд
8
Родригес
26
26
8
Родригес
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
21
Адам Лундквист
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Остались в запасе
21
Адам Лундквист
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Альянц Филд
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Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон
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