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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Динамо Хьюстон
Остин - Динамо Хьюстон: обзор матча 05 августа 2021
Остин
05.08.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 23 тур
3 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
7'
Т. Почеттино
45+1'
Т. Почеттино
56'
C. Dominguez
27'
T. Pasher
86'
Ф. Пико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Динамо Хьюстон
90'
Замена
M. Bajamich
️️️️
J. Corona
86'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Пико
Желтая карточка
Д. Страуд
83'
79'
Желтая карточка
Г. Дорси
Замена
Р. Редес
️️️️
Кристиан
76'
Замена
Д. Страуд
️️️️
C. Dominguez
71'
65'
Замена
М. Родригес
️️️️
К. Бэйрд
65'
Замена
B. GarcÃa
️️️️
М. Вера
65'
Замена
А. Лундквист
️️️️
С. Джанкуа
Замена
J. Romaña
️️️️
Х. Касканте
64'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
64'
ГОЛ! 3:1!
C. Dominguez
Пас отдал
Кристиан
56'
ГОЛ! 2:1!
Т. Почеттино
45'
+1
32'
Замена
Г. Дорси
️️️️
T. Pasher
27'
ГОЛ! 1:1!
T. Pasher
20'
Красная карточка
Д. Керен
ГОЛ! 1:0!
Т. Почеттино
Пас отдал
Х. Касканте
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
17
Родни Редес
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
2-2-5
1
18
Касканте
5
4
Ринг
68
Кристиан
23
Колманич
10
8
Почеттино
6
Берхальтер
16
3-4-3
35
Марич
3
26
Паркер
15
Хадебе
24
Керен
22
Вера
22
Пико
21
Бэйрд
29
Джанкуа
15
0
16
24
24
16
68
Кристиан
17
Редес
17
Редес
68
Кристиан
18
Касканте
14
14
18
Касканте
10
8
Страуд
8
Страуд
10
29
Джанкуа
21
Лундквист
21
Лундквист
29
Джанкуа
22
Вера
27
27
22
Вера
21
Бэйрд
8
Родригес
8
Родригес
21
Бэйрд
15
32
32
15
0
24
Дорси
24
Дорси
0
Остались в запасе
Остин
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
4
Aedan Stanley
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
4
Aedan Stanley
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Остались в запасе
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Остин - Динамо Хьюстон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Q2
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