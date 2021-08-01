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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Сан-Хосе
Сиэтл - Сан-Хосе: обзор матча 01 августа 2021
Сиэтл
01.08.2021, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 21 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Хосе
45+1'
К. Эспиноса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Сан-Хосе
90'
+4
Желтая карточка
Натан
Желтая карточка
Д. Атенсио
90'
+3
86'
Замена
A. RÃos
️️️️
L. Abecasis
86'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
S. Salinas
Замена
A. Villanueva
️️️️
J. Medranda
83'
Замена
W. Bruin
️️️️
К. Роу
83'
71'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
Х. Лопес
Замена
Д. Лейва
️️️️
S. O'Neill
70'
64'
Замена
М. Лопес
️️️️
C. Cowell
62'
Желтая карточка
C. Cowell
Замена
F. Montero
️️️️
Р. Бейкер-Уайтинг
55'
Желтая карточка
Ж. Пауло
53'
49'
Желтая карточка
L. Abecasis
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Эспиноса
Пас отдал
Ф. Юнгвирт
Желтая карточка
J. Medranda
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
6
Дэнни Лейва
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
35
Alex Villanueva
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
4-3-3
30
28
Гомес Андраде
40
94
3
Арреага
16
Рольдан
22
Роу
6
Пауло
9
Руидиас
12
Атенсио
27
Бейкер-Уайтинг
2-4-5
0
26
Юнгвирт
6
7
Эспиноса
7
93
Жудсон
12
19
Лопес
29
4
Бисон
5
Натан
40
6
Лейва
6
Лейва
40
27
Бейкер-Уайтинг
12
12
27
Бейкер-Уайтинг
94
35
35
94
22
Роу
29
29
22
Роу
7
15
Лопес
15
Лопес
7
6
5
Ремеди
5
Ремеди
6
29
25
25
29
19
Лопес
8
8
19
Лопес
Остались в запасе
Сиэтл
Сан-Хосе
26
Эндрю Томас
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
17
Daniel Vega
ВР
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
26
Эндрю Томас
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Сиэтл - Сан-Хосе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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