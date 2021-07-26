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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Филадельфия Юнион
Интер Майами - Филадельфия Юнион: обзор матча 26 июля 2021
Интер Майами
26.07.2021, понедельник, 02:30
США. МЛС, 19 тур
1 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
71'
Р. Робинсон
86'
K. Przybyłko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Филадельфия Юнион
Замена
К. Лирдам
️️️️
Л. Морган
87'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Г. Игуаин
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
K. Przybyłko
Пас отдал
К. Салливан
84'
Замена
I.
️️️️
О. Мбайзо
83'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
Замена
J. Chapman
️️️️
F. Higuaín
78'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Р. Робинсон
78'
76'
Замена
К. Салливан
️️️️
А. Бедойя
ГОЛ! 1:0!
Р. Робинсон
Пас отдал
Г. Игуаин
71'
62'
Замена
С. Сантос
️️️️
Х. Монтейру
56'
Желтая карточка
О. Мбайзо
Замена
Б. Ши
️️️️
К. Гиббс
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
19
Робби Робинсон
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Филадельфия Юнион
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
4-2-4
22
Марсман
3
Гиббс
17
Шоукросс
14
4
Фигаль
13
Ульоа
90
Морган
19
Робинсон
9
Игуаин
2
40
Грегоре
3-1-3-4
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
35
Монтейру
16
Газдаг
93
18
Флеч
27
Вагнер
49
Фриз
19
Робинсон
19
Вассилев
19
Вассилев
19
Робинсон
90
Морган
18
Лирдам
18
Лирдам
90
Морган
2
14
14
2
9
Игуаин
9
Карранца
9
Карранца
9
Игуаин
3
Гиббс
20
Ши
20
Ши
3
Гиббс
15
Мбайзо
0
0
15
Мбайзо
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
11
Бедойя
33
Салливан
33
Салливан
11
Бедойя
35
Монтейру
19
Сантос
19
Сантос
35
Монтейру
Остались в запасе
Интер Майами
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
8
Блейз Матюиди
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
8
Блейз Матюиди
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Интер Майами - Филадельфия Юнион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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