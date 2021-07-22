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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 22 июля 2021
Торонто
22.07.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 18 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
62'
Р. Призо-Мбонге
46'
П. Климала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
Й. Сотельдо
90'
+2
84'
Замена
T. Barlow
️️️️
Д. Йервуд
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
81'
73'
Замена
O. Fernandez
️️️️
Ф. Амайя
Желтая карточка
А. Посуэло
72'
71'
Желтая карточка
Т. Эдвардс
ГОЛ! 1:1!
Р. Призо-Мбонге
62'
Замена
J. Altidore
️️️️
Д. Дуайер
54'
54'
Замена
К. Кларк
️️️️
В. Кармона
46'
ГОЛ! 0:1!
П. Климала
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Ауро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Торонто
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
88
Luca Lewis
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
4-1-5
26
21
Ауро
34
17
Мавинга
2
8
Дельгадо
31
14
Дуайер
30
Сотельдо
8
Посуэло
4
3-2-5
31
Мигел
12
Эдвардс
3
3
Данкан
25
Амайя
54
9
Климала
47
Толкин
16
Йервуд
16
Кармона
90
Фабио
14
Дуайер
17
17
14
Дуайер
21
Ауро
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
21
Ауро
16
Кармона
8
Кларк
8
Кларк
16
Кармона
25
Амайя
22
22
25
Амайя
16
Йервуд
16
16
16
Йервуд
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
88
Luca Lewis
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
Остались в запасе
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
88
Luca Lewis
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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