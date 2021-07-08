Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк: обзор матча 08 июля 2021
Ванкувер Уайткепс
08.07.2021, четверг, 05:00
США. МЛС, 16 тур
0 : 4
Завершен
Реал Солт-Лейк
1'
Д. Крейлах
57'
Д. Крейлах
74'
А. Русняк (П)
90+4'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
А. Хулио
84'
Замена
М. Чанг
️️️️
А. Русняк
81'
Желтая карточка
D. Toia
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Б. Уайт
79'
Замена
Л. Овусу
️️️️
А. Кайо
79'
78'
Замена
J. J. Portillo
️️️️
E. Luiz
78'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мерам
74'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Русняк
Замена
Д. Нервински
️️️️
К. Гутьеррес
65'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Тейберт
65'
58'
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. Крейлах
Пас отдал
Д. Мерам
24'
Желтая карточка
П. Руис
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Крейлах
Пас отдал
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
31
Расселл Тейберт
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Реал Солт-Лейк
4
Donny Toia
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ванкувер Уайткепс
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
12
Evan Newton
ЦФ
12
Gianfranco Facchineri
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
51
Andrew Putna
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ПВ
28
Rubio Rubin
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
2-3-2-3
12
Хасал
4
Гутьеррес
91
Браун
31
Тейберт
8
Кайо
12
Бикел
11
Дажоме
25
Кайседо
24
Уайт
15
4
4-4-3
30
Силва Марсело
15
Глад
22
Эррера
4
11
Русняк
25
17
Руис
22
Мерам
87
Крейлах
18
17
Вуд
31
Тейберт
21
Рапозо
21
Рапозо
31
Тейберт
4
Гутьеррес
2
Нервински
2
Нервински
4
Гутьеррес
24
Уайт
9
Бэйр
9
Бэйр
24
Уайт
8
Кайо
24
Овусу
24
Овусу
8
Кайо
11
Русняк
16
Чанг
16
Чанг
11
Русняк
22
Мерам
11
Хулио
11
Хулио
22
Мерам
25
0
0
25
17
Руис
13
13
17
Руис
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
12
Evan Newton
ЦФ
12
Gianfranco Facchineri
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
28
Rubio Rubin
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
18
Зак МакМат
ВР
51
Andrew Putna
ВР
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
12
Evan Newton
ЦФ
12
Gianfranco Facchineri
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Остались в запасе
28
Rubio Rubin
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
18
Зак МакМат
ВР
51
Andrew Putna
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
Новости команд
Все
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+