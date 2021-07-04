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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Филадельфия Юнион
Нэшвилл - Филадельфия Юнион: обзор матча 04 июля 2021
Нэшвилл
04.07.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 15 тур
1 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
2'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Филадельфия Юнион
Замена
A. Danladi
️️️️
Х. Мухтар
90'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
87'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
83'
82'
Замена
К. Салливан
️️️️
Л. Флеч
79'
Желтая карточка
Х. Мартинес
56'
Замена
С. Сантос
️️️️
К. Бурк
56'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Газдаг
Замена
А. Мьюил
️️️️
А. Джонстон
46'
Замена
А. Годой
️️️️
T. Anunga
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Р. Леаль
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
4-3-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
10
Мухтар
13
МакКарти
11
Леаль
9
Сапонг
27
5
4-1-3-2
18
Блэйк
3
Эллиот
5
Глеснес
15
Мбайзо
27
Вагнер
18
Флеч
11
Бедойя
16
Газдаг
35
Монтейру
7
Бурк
93
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
27
20
Годой
20
Годой
27
2
Джонстон
19
Мьюил
19
Мьюил
2
Джонстон
10
Мухтар
99
99
10
Мухтар
18
Флеч
33
Салливан
33
Салливан
18
Флеч
16
Газдаг
70
Мартинес
70
Мартинес
16
Газдаг
7
Бурк
19
Сантос
19
Сантос
7
Бурк
Остались в запасе
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
49
Мэтт Фриз
ВР
78
Aurelien Collin
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
7
Джек МакГлинн
ЦП
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
78
Aurelien Collin
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
7
Джек МакГлинн
ЦП
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нэшвилл - Филадельфия Юнион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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