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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Цинциннати
Динамо Хьюстон - Цинциннати: обзор матча 04 июля 2021
Динамо Хьюстон
04.07.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 15 тур
1 : 1
Завершен
Цинциннати
3'
T. Pasher
5'
А. Барреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Цинциннати
90'
+1
Замена
Н. Хагглунд
️️️️
А. Барреаль
Желтая карточка
B. GarcÃa
81'
77'
Замена
К. Станко
️️️️
H. Medunjanin
77'
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
И. Атанга
Замена
Кинтеро
️️️️
T. Pasher
74'
Замена
B. GarcÃa
️️️️
Д. Джонс
74'
Желтая карточка
Z. Valentin
70'
55'
Желтая карточка
Y. Kubo
Желтая карточка
M. Figueroa
32'
5'
ГОЛ! 1:1!
А. Барреаль
Пас отдал
G. Cameron
ГОЛ! 1:0!
T. Pasher
Пас отдал
С. Джанкуа
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Динамо Хьюстон
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Avionne Flanagan
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
4-2-4
35
Марич
29
Джанкуа
15
26
Паркер
3
20
Джонс
22
Пико
0
8
Родригес
37
Уррути
15
1-2-1-5
25
4
Валлесилья
32
Акоста
5
22
Барреаль
4
7
20
Атанга
36
20
Бреннер
20
Джонс
27
27
20
Джонс
0
25
Кинтеро
25
Кинтеро
0
20
Атанга
19
Ковачевич
19
Ковачевич
20
Атанга
22
Барреаль
4
Хагглунд
4
Хагглунд
22
Барреаль
4
27
Станко
27
Станко
4
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Цинциннати
31
Kyle Morton
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
24
Том Петтерссон
ЛЗ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
31
Kyle Morton
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
Остались в запасе
24
Том Петтерссон
ЛЗ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Динамо Хьюстон - Цинциннати
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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