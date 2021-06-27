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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Монреаль
Нэшвилл - Монреаль: обзор матча 27 июня 2021
Нэшвилл
27.06.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 13 тур
1 : 1
Завершен
Монреаль
90+5'
A. Danladi
64'
А. Струна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Монреаль
ГОЛ! 1:1!
A. Danladi
90'
+5
Желтая карточка
Д. Ловиц
89'
84'
Желтая карточка
К. Миллер
77'
Замена
E. Maciel
️️️️
А. Сейдич
77'
Замена
C. Bayiha
️️️️
M. Kizza
Замена
Д. Риос
️️️️
С. Джей Сапонг
77'
Замена
У. Циммерман
️️️️
А. Джонстон
77'
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
68'
Замена
Р. Леаль
️️️️
Л. Хаакенсон
68'
Замена
A. Danladi
️️️️
А. Мьюил
68'
68'
Замена
Р. Киото
️️️️
M. Toye
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Струна
Пас отдал
Д. Михайлович
42'
Желтая карточка
M. Toye
33'
Желтая карточка
Р. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
3-4-1-2
1
4
2
Ловиц
2
Джонстон
10
Мухтар
13
МакКарти
20
Годой
19
Мьюил
26
Хаакенсон
9
Сапонг
5
3-4-3
41
Пантемис
4
Камачо
5
Струна
4
Миллер
6
Пьетт
14
Сейдич
10
Михайлович
2
13
12
14
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
2
Джонстон
25
Циммерман
25
Циммерман
2
Джонстон
26
Хаакенсон
11
Леаль
11
Леаль
26
Хаакенсон
9
Сапонг
14
Риос
14
Риос
9
Сапонг
19
Мьюил
99
99
19
Мьюил
14
Сейдич
25
25
14
Сейдич
12
27
27
12
13
9
Киото
9
Киото
13
Остались в запасе
Нэшвилл
Монреаль
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Гэри Смит
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Остались в запасе
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нэшвилл - Монреаль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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