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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Цинциннати
Торонто - Цинциннати: обзор матча 27 июня 2021
Торонто
27.06.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 13 тур
0 : 2
Завершен
Цинциннати
4'
А. Крус
68'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Цинциннати
81'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Y. Kubo
79'
Желтая карточка
А. Крус
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Д. Осорио
69'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
К. Мавинга
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
Л. Акоста
Пас отдал
Б. Васкес
64'
Замена
К. Станко
️️️️
Г. Валлесилья
63'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Бреннер
63'
Замена
Б. Васкес
️️️️
А. Барреаль
62'
Желтая карточка
Р. Матаррита
Замена
A. Akinola
️️️️
Д. Дуайер
60'
52'
Замена
Н. Хагглунд
️️️️
И. Атанга
Замена
K. Lawrence
️️️️
J. Morrow
46'
Замена
T. Endoh
️️️️
М. Дельгадо
46'
38'
Желтая карточка
Y. Kubo
Желтая карточка
M. Bradley
33'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Крус
Пас отдал
И. Атанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Аллан Крус
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Торонто
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4-3-3
26
15
Савалета
2
34
17
Мавинга
8
Дельгадо
22
Ларея
21
Осорио
13
4
14
Дуайер
2-3-1-4
25
4
Валлесилья
22
Матаррита
32
Акоста
8
Крус
5
22
Барреаль
20
Атанга
36
7
20
Бреннер
17
Мавинга
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
17
Мавинга
8
Дельгадо
31
31
8
Дельгадо
21
Осорио
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
21
Осорио
2
92
92
2
14
Дуайер
9
9
14
Дуайер
7
4
4
7
20
Атанга
4
Хагглунд
4
Хагглунд
20
Атанга
4
Валлесилья
27
Станко
27
Станко
4
Валлесилья
20
Бреннер
9
Локадия
9
Локадия
20
Бреннер
22
Барреаль
9
Васкес
9
Васкес
22
Барреаль
Остались в запасе
Торонто
Цинциннати
26
Джейден Нельсон
ЛВ
14
Noble Okello
ЦФ
21
Ауро
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
19
Edgar Castillo
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
26
Джейден Нельсон
ЛВ
14
Noble Okello
ЦФ
21
Ауро
ЦЗ
Остались в запасе
19
Edgar Castillo
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Торонто - Цинциннати
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
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