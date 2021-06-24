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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Ди Си Юнайтед
Монреаль - Ди Си Юнайтед: обзор матча 24 июня 2021
Монреаль
24.06.2021, четверг, 03:00
США. МЛС, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
В. Ваньяма
90'
+5
Желтая карточка
К. Диоп
87'
81'
Замена
Y. Asad
️️️️
П. Арриола
81'
Замена
Й. Рейна
️️️️
О. Камара
Замена
C. Bayiha
️️️️
Z. Brault Guillard
75'
73'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Ю. Грессель
71'
Желтая карточка
М. Найман
67'
Замена
М. Найман
️️️️
F. Martins
67'
Замена
Н. Роберта
️️️️
К. Паредес
Замена
E. Maciel
️️️️
С. Пьетт
66'
63'
Желтая карточка
Э. Нахар
59'
Желтая карточка
К. Паредес
Замена
К. Миллер
️️️️
M. Kizza
53'
Замена
M. Toye
️️️️
Б. Йонсен
53'
Вторая желтая
З. Бассонг
45'
Желтая карточка
З. Бассонг
35'
Желтая карточка
С. Пьетт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
26
Adrien Perez
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
27
Yamil Asad
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
2-5-3
25
Диоп
4
Камачо
5
Струна
2
Ваньяма
2
10
Михайлович
6
Пьетт
22
Бассонг
28
Йонсен
14
12
4-3-1-2
24
31
Нахар
4
Хайнс-Айк
6
Канус
2
Пинес
24
Грессель
8
30
Паредес
17
Арриола
9
Камара
26
2
27
27
2
6
Пьетт
25
25
6
Пьетт
12
4
Миллер
4
Миллер
12
28
Йонсен
13
13
28
Йонсен
8
44
Найман
44
Найман
8
9
Камара
10
Рейна
10
Рейна
9
Камара
30
Паредес
9
Роберта
9
Роберта
30
Паредес
17
Арриола
27
27
17
Арриола
24
Грессель
7
Йоу
7
Йоу
24
Грессель
Остались в запасе
Монреаль
Ди Си Юнайтед
41
Джеймс Пантемис
ВР
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Монреаль - Ди Си Юнайтед
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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