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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 20 июня 2021
Атланта Юнайтед
20.06.2021, воскресенье, 21:00
США. МЛС, 11 тур
2 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
58'
K. Przybyłko (АГ)
83'
A. Walkes
84'
К. Бурк
90+3'
Я. Глеснес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
90'
+7
Замена
М. Реал
️️️️
Л. Флеч
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Я. Глеснес
Пас отдал
Х. Монтейру
Замена
J. Conway
️️️️
E. Torres
90'
+1
90'
Желтая карточка
Х. Монтейру
84'
ГОЛ! 2:1!
К. Бурк
ГОЛ! 2:0!
A. Walkes
83'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
E. Lopez
82'
Желтая карточка
E. Lopez
76'
Замена
А. Франко
️️️️
Ф. Ибарра
70'
69'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
A. Fontana
60'
Желтая карточка
Я. Глеснес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
K. Przybyłko
58'
53'
Желтая карточка
A. Fontana
46'
Замена
К. Бурк
️️️️
С. Сантос
41'
Желтая карточка
Л. Флеч
30'
Желтая карточка
А. Бедойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
5
Сантьяго Соса
ОП
10
Марселино Морено
АП
5
Эсекьель Барко
АП
0
A. Walkes
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
36
Jackson Conway
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
3-2-2-3
1
Гьюзан
2
Белло
12
Робинсон
11
Леннон
5
Ибарра
5
Соса
5
Барко
10
Морено
31
32
0
4-1-3-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
18
Флеч
11
Бедойя
17
35
Монтейру
93
19
Сантос
5
Ибарра
15
Франко
15
Франко
5
Ибарра
32
11
Малрейни
11
Малрейни
32
31
36
36
31
17
7
МакГлинн
7
МакГлинн
17
18
Флеч
2
Реал
2
Реал
18
Флеч
19
Сантос
7
Бурк
7
Бурк
19
Сантос
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
78
Aurelien Collin
ЦФ
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Остались в запасе
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
78
Aurelien Collin
ЦФ
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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