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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон: обзор матча 20 июня 2021
Лос-Анджелес
20.06.2021, воскресенье, 06:00
США. МЛС, 11 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
50'
Х. Сифуэнтес
58'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
89'
Замена
А. Ласситер
️️️️
М. Уррути
89'
Замена
Д. Керен
️️️️
Д. Джонс
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
Т. Блэкмон
78'
71'
Желтая карточка
Ф. Пико
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
К. Бэйрд
64'
Замена
C. Jennings
️️️️
К. Вела
64'
59'
Замена
Кинтеро
️️️️
T. Pasher
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Уррути
Пас отдал
Ф. Пико
55'
Замена
J. Corona
️️️️
М. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Х. Сифуэнтес
Пас отдал
К. Вела
50'
Замена
Б. Дюк
️️️️
М. Кайе
46'
30'
Желтая карточка
М. Вера
17'
Желтая карточка
Т. Паркер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес
2
Jordan Harvey
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Динамо Хьюстон
21
Адам Лундквист
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
3-3-4
13
33
Блэкмон
4
Сегура
3
Фарфан
14
Кайе
20
Атуэста
21
Бэйрд
10
Вела
3
Мурильо
9
Росси
8
Сифуэнтес
3-2-5
35
Марич
15
26
Паркер
3
22
Пико
22
Вера
0
29
Джанкуа
8
Родригес
20
Джонс
37
Уррути
33
Блэкмон
33
Мун-Хван
33
Мун-Хван
33
Блэкмон
14
Кайе
7
Дюк
7
Дюк
14
Кайе
10
Вела
26
26
10
Вела
21
Бэйрд
44
Эдвардс
44
Эдвардс
21
Бэйрд
37
Уррути
7
Ласситер
7
Ласситер
37
Уррути
8
Родригес
15
15
8
Родригес
20
Джонс
24
Керен
24
Керен
20
Джонс
0
25
Кинтеро
25
Кинтеро
0
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
30
Tomás Romero
ЦФ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
30
Tomás Romero
ЦФ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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