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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл: обзор матча 20 июня 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
20.06.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 11 тур
1 : 2
Завершен
Сиэтл
21'
S. Kljestan (П)
41'
Й. Гомес Андраде
49'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Замена
E. Zubak
️️️️
С. Ллетгет
90'
+1
Замена
C. Dunbar
️️️️
J. Villafaña
90'
+1
87'
Замена
W. Bruin
️️️️
К. Рольдан
87'
Замена
Д. Лейва
️️️️
A. Cissoko
Замена
С. Грандсир
️️️️
Э. Альварес
79'
77'
Замена
J. Medranda
️️️️
F. Montero
49'
ГОЛ! 1:2!
Р. Руидиас
41'
ГОЛ! 1:1!
Й. Гомес Андраде
Пас отдал
Ж. Пауло
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Kljestan
21'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
Д. Стерес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Сиэтл
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
4-1-2-3
31
Бонд
5
Стерес
4
Кулибали
4
22
Араухо
8
Ллетгет
91
Кабрал
10
Альварес
14
Чичарито
8
16
3-4-3
30
28
Гомес Андраде
40
14
Смит
7
Рольдан
6
Пауло
16
Рольдан
22
Роу
9
Руидиас
92
12
8
Ллетгет
11
11
8
Ллетгет
4
70
70
4
10
Альварес
7
Грандсир
7
Грандсир
10
Альварес
5
Стерес
20
ДеПуй
20
ДеПуй
5
Стерес
7
Рольдан
29
29
7
Рольдан
12
94
94
12
92
6
Лейва
6
Лейва
92
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл
18
Джонатан Перес
ЛВ
24
Danilo Acosta
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
18
Джонатан Перес
ЛВ
24
Danilo Acosta
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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