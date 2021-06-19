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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 19 июня 2021
Реал Солт-Лейк
19.06.2021, суббота, 05:00
США. МЛС, 10 тур
3 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
43'
Д. Крейлах
90+2'
Э. Холт
90+5'
Д. Крейлах
54'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
Э. Холт
90'
+8
ГОЛ! 3:1!
Д. Крейлах
Пас отдал
Д. Мерам
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Э. Холт
Пас отдал
А. Эррера
90'
+2
Желтая карточка
А. Эррера
89'
86'
Замена
Д. Корнелиус
️️️️
Д. Кайседо
Желтая карточка
Д. Мерам
85'
83'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
К. Гутьеррес
Замена
E. Luiz
️️️️
П. Руис
80'
Замена
Э. Холт
️️️️
С. Марсело
68'
Замена
Д. Мерам
️️️️
А. Хулио
68'
61'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Б. Уайт
54'
ГОЛ! 1:1!
Б. Уайт
Пас отдал
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
Д. Крейлах
Пас отдал
А. Русняк
43'
Желтая карточка
С. Марсело
12'
3'
Желтая карточка
Д. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
3
Эндрю Броди
ЛЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
11
Андерсон Хулио
ПВ
28
Rubio Rubin
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
15
Andy Rose
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
4-3-1-3
3
Броди
15
Глад
30
Силва Марсело
22
Эррера
17
Руис
13
11
Русняк
11
Хулио
87
Крейлах
18
28
2-1-2-2-3
71
Крепо
91
Браун
4
Гутьеррес
55
Бальдисимо
8
Кайо
12
Бикел
25
Кайседо
11
Дажоме
24
Уайт
4
15
30
Силва Марсело
20
Холт
20
Холт
30
Силва Марсело
17
Руис
25
25
17
Руис
11
Хулио
22
Мерам
22
Мерам
11
Хулио
25
Кайседо
13
Корнелиус
13
Корнелиус
25
Кайседо
4
Гутьеррес
31
Тейберт
31
Тейберт
4
Гутьеррес
24
Уайт
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Уайт
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ПП
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ПП
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
21
Douglas Martinez
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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