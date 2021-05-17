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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Лос-Анджелес
Сиэтл - Лос-Анджелес: обзор матча 17 мая 2021
Сиэтл
17.05.2021, понедельник, 04:30
США. МЛС, 8 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
57'
Х. Арреага
73'
А. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес
Замена
F. Montero
️️️️
W. Bruin
84'
Замена
S. O'Neill
️️️️
Б. Смит
83'
78'
Желтая карточка
Х. Мурильо
77'
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
Т. Блэкмон
77'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
М. Фарфан
ГОЛ! 2:0!
А. Рольдан
73'
70'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Бэйрд
70'
Замена
К. Вела
️️️️
Х. Сифуэнтес
Замена
Д. Лейва
️️️️
К. Роу
69'
ГОЛ! 1:0!
Х. Арреага
Пас отдал
Ж. Пауло
57'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
52'
Желтая карточка
Ж. Пауло
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сиэтл
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Лос-Анджелес
24
Тони Леоне
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-2
30
14
Смит
3
Арреага
5
Толо
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
6
Пауло
7
Рольдан
22
Роу
9
Руидиас
29
4-5-1
13
33
Блэкмон
3
Фарфан
4
Сегура
3
Мурильо
8
Сифуэнтес
20
Атуэста
14
Кайе
21
Бэйрд
15
Блессинг
9
Росси
29
12
12
29
14
Смит
40
40
14
Смит
22
Роу
6
Лейва
6
Лейва
22
Роу
33
Блэкмон
33
Мун-Хван
33
Мун-Хван
33
Блэкмон
21
Бэйрд
19
Мусовски
19
Мусовски
21
Бэйрд
3
Фарфан
6
Паласиос
6
Паласиос
3
Фарфан
8
Сифуэнтес
10
Вела
10
Вела
8
Сифуэнтес
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
30
Tomás Romero
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
Остались в запасе
30
Tomás Romero
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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