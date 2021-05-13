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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Сиэтл
Сан-Хосе - Сиэтл: обзор матча 13 мая 2021
Сан-Хосе
13.05.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 6 тур
0 : 1
Завершен
Сиэтл
18'
К. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Сиэтл
83'
Замена
Б. Смит
️️️️
К. Роу
Желтая карточка
L. Abecasis
81'
78'
Желтая карточка
Ш. Фрай
Желтая карточка
C. Wondolowski
73'
Замена
L. Abecasis
️️️️
М. Лопес
69'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
Х. Лопес
65'
Замена
A. RÃos
️️️️
C. Cowell
65'
60'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
Д. Лейва
Замена
S. Salinas
️️️️
T. Thompson
58'
46'
Замена
F. Montero
️️️️
E. Dobbelaere
39'
Желтая карточка
Р. Руидиас
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Рольдан
9'
Замена
S. O'Neill
️️️️
J. Delem
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
12
James Marcinkowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Сиэтл
14
Брэд Смит
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
4-4-1-2
15
Лопес
22
26
Юнгвирт
4
Бисон
14
7
Эспиноса
7
5
Ремеди
19
Лопес
21
12
3-5-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
3
Арреага
5
Толо
6
Лейва
7
Рольдан
16
Рольдан
21
22
Роу
9
Руидиас
45
15
Лопес
29
29
15
Лопес
22
6
6
22
19
Лопес
8
8
19
Лопес
7
25
25
7
45
12
12
45
22
Роу
14
Смит
14
Смит
22
Роу
21
40
40
21
6
Лейва
6
Пауло
6
Пауло
6
Лейва
Остались в запасе
Сан-Хосе
Сиэтл
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦП
3
Поль Мари
ПЗ
17
Daniel Vega
ВР
93
Жудсон
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
18
Spencer Richey
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦП
3
Поль Мари
ПЗ
17
Daniel Vega
ВР
93
Жудсон
ЦП
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Сан-Хосе - Сиэтл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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