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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто: обзор матча 08 мая 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
08.05.2021, суббота, 20:00
США. МЛС, 5 тур
2 : 0
Завершен
Торонто
32'
Ф. Амайя
69'
К. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
Замена
Д. Толкин
️️️️
Э. Гутман
88'
Замена
К. Харпер
️️️️
Фабио
88'
82'
Замена
N. Okello
️️️️
М. Дельгадо
79'
Желтая карточка
O. Gonzalez
Замена
O. Fernandez
️️️️
К. Кларк
79'
73'
Желтая карточка
Р. Ларея
71'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Ауро
71'
Замена
P. Mullins
️️️️
A. Akinola
ГОЛ! 2:0!
К. Кларк
69'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Ф. Амайя
65'
Желтая карточка
Ф. Амайя
59'
56'
Замена
J. Morrow
️️️️
Р. Призо-Мбонге
56'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Д. Нельсон
Замена
D. Royer
️️️️
Б. Уайт
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Амайя
Пас отдал
Фабио
32'
Желтая карточка
Э. Гутман
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
8
Каден Кларк
АП
90
Фабио
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
22
Omir Fernandez
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
31
Luke Singh
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
4-3-1-2
31
Мигел
3
Данкан
33
Лонг
15
Гутман
13
Неалис
54
23
Кассерес
25
Амайя
8
Кларк
24
Уайт
90
Фабио
3-1-2-1-3
26
21
Ауро
17
Мавинга
34
6
Призо-Мбонге
8
Дельгадо
22
Ларея
26
Нельсон
9
18
4
15
Гутман
47
Толкин
47
Толкин
15
Гутман
25
Амайя
16
Йервуд
16
Йервуд
25
Амайя
90
Фабио
17
Харпер
17
Харпер
90
Фабио
8
Кларк
22
22
8
Кларк
24
Уайт
77
77
24
Уайт
8
Дельгадо
14
14
8
Дельгадо
26
Нельсон
30
Сотельдо
30
Сотельдо
26
Нельсон
21
Ауро
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
21
Ауро
6
Призо-Мбонге
2
2
6
Призо-Мбонге
9
13
13
9
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
16
Викельман Кармона
АП
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
15
Эрик Савалета
ЦЗ
31
Luke Singh
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
31
Квентин Вестберг
ВР
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
16
Викельман Кармона
АП
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
31
Luke Singh
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
31
Квентин Вестберг
ВР
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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